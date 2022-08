Bellezza, tecnologia ed evoluzione: il settore hair&beauty è sempre più digital

Hairlovers Academy con il suo Metodo Focus e Cuore, è tra gli esempi più virtuosi in Ticino. Come ama sostenere Davide Guglielmino fondatore di Hairlovers Academy “I parrucchieri Hairlovers sono specialisti con focus e vision chiari, che rispecchiano la peculiarità dell’era in cui viviamo, quella delle 3E – Expertise, Exclusive, Experience, cioè competenza, esperienza ed esclusività: per trasformare ogni appuntamento in salone e ogni contatto (anche virtuale) con le clienti in esperienze uniche e di valore”.