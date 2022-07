Viso e decoltè al top con il bamboo massage

A proposito di… La massaggiatrice Lavdije Musaj è stata, nel 2020, una delle 20 operatrici olistiche selezionate tra migliaia in Italia per la partecipazione al Festival di Sanremo, a disposizione di artisti e presentatori presso Casa Sanremo. Operatrice olistica presso l’accademia messinese ADAP e poi a Varese dove si è trasferita nel 2013. Briosa, energica è piena di voglia di mettersi costantemente alla prova, ha continuato a studiare, non si è mai fermata e ha scelto di frequentare corsi di formazione professionale con i migliori maestri del settore prima con Antonio Cerrone e poi con Stefano Serra direttore benessere di Casa Sanremo. Nel 2022 ha un esclusivo studio olistico, Benessere Musaj, un gioiellino nella cittadina di Lugano-Cassarate, dove tratta massaggi rilassanti, massaggi terapeutici, trattamenti di bellezza ambo sessi. Una piccola oasi nel deserto per chi ha voglia di provare il massaggio dei Vip di Sanremo. Per info clicca qui