L’estetica e la mente chiamano e l’acqua risponde con risultati sorprendenti

RIVERA - Una volta nella vita abbiamo pronunciato questa frase: “hai inventato l’acqua calda…” Nel nostro caso però questo detto calza proprio bene. Si perché quando parliamo di ginnastica in acqua, o detta più modernamente “Acquagym” pensiamo ad una pratica di recente scoperta, o per lo meno non troppo datata. L’acqua come terapia era di moda fin dai tempi degli antichi Greci come degli antichi Romani, degli Assiri Babilonesi come degli Egiziani, etc. Per trovare le tracce del movimento ginnico in acqua - premesso che ancora ad oggi non si sa per certo chi sia stato il primo in assoluto a praticare l’attività - si sa invece che lo scopo principale non è competitivo ma bensì di natura estetica, salutistica e socializzante.