Lasciati cullare dal massaggio hydrotherm

RIVERA - Iniziamo con il dire che è ideale in gravidanza e per chi ha difficoltà a stare sdraiato sulla schiena.

Cos’è il metodo Hydrotherm

Hydrotherm è il primo sistema di massaggio tridimensionale, capace di regalare una sensazione di totale avvolgimento, sospensione e assenza di gravità.

Splash e Spa Tamaro è la prima SPA in svizzera che propone questo innovativo metodo, nato in Inghilterra.

L’ospite viene accolto e cullato da due cuscini riempiti di acqua calda e per l’intera durata del trattamento rimane comodamente sdraiato sulla schiena. Questa posizione consente il mantenimento di un perfetto allineamento della colonna vertebrale ed elimina totalmente i fastidi della posizione prona (pressione dei poggiatesta sul visto, tensione e rigidità di collo, zona lombare e zona cervicale).

Per chi è indicato il metodo Hydrotherm

Questo metodo di massaggio è ideale per le donne in gravidanza, per chi ha problemi di schiena e difficoltà a stare sdraiato sulla pancia, per le persone più anziane e, in generale, per tutti coloro che vogliono dimenticare lo stress e vivere un’esperienza di assoluto relax.

Numerosi sono i benefici di questa speciale tecnica di massaggio:

Offre relax e benessere per corpo e mente

Offre relax e benessere per corpo e mente Allenta lo stress e le tensioni muscolari

Svolge un’azione drenante e detossinante

Regala una piacevole sensazione di gambe più leggere

Alla Splash e SPA Tamaro puoi trovare terapiste con certificazione ufficiale Hydrotherm che potranno farti scoprire tutto il benessere che questo speciale metodo di massaggio sa regalare!

A proposito di... Parco acquatico e centro benessere aperto 365 giorni all’anno, dalle 11.00 alle 21.00.

L’area Splash comprende scivoli d’acqua sensazionali e diverse piscine (con le onde, con il pool bar e con idromassaggio). L’area è prevalentemente al coperto, ma vi è una piscina panoramica esterna riscaldata, un’ampia terrazza e un giardino dove si può prendere il sole durante le giornate più calde. Nell'area Splash si trova anche una zona dedicata agli scivoli d'acqua dove è possibile vivere attimi di pura adrenalina!

L’area Spa è suddivisa su tre piani: al primo si trovano le saune (sauna esterna, sauna del sale, sauna del castagno, sauna dell’argilla) la piscina salina iodata esterna con ampio giardino, il percorso Kneipp e le docce aromaterapia. Il secondo piano è dedicato al percorso Hamam e sono presenti numerosi bagni turco. Al terzo piano si trova un’ampia sala relax. All'interno della Spa è inoltre possibile rilassarsi scegliendo uno dei numerosi trattamenti! Per maggiori informazioni e riservazioni: 091 936 22 22

