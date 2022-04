Adiposità localizzata, ecco la risposta che tutte aspettavano

PAZZALLO - Il grasso localizzato è responsabile dei fastidiosi inestetismi come pancetta, coulotte e maniglie dell’amore.

Il termine ‘adiposità localizzata’ descrive infatti la presenza dì un tessuto ridotto ma particolarmente ricco dì cellule adipose.

Ma da cosa è causato questo inestetismo?

Di norma il disturbo si sviluppa da una molteplicità dì fattori che concorrono l’uno con l’altro ma, in linea generale, possiamo determinare i seguenti:

persone con una percentuale dì grasso corporeo medio/elevato

predisposizione genetica

soggetti sedentari

cattiva alimentazione

Come possiamo intervenire?

Per poter ottenere dei risultati efficaci é necessario attuare una serie dì soluzioni mirate.

In particolare è necessario intervenire per mettere in atto un corretto stile dì vita, sia dal punto dì vista alimentare che del movimento/attività fisica.

L’utilizzo dì integratori drenanti e l’esecuzione dì massaggi mirati, come il Linfodrenaggio, aiutano a migliorare l’aspetto dei tessuti agendo sulla circolazione.

