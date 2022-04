Lisa Sommella, il trucco c’è e si vede

LUGANO - Come nasce la tua passione per il make-up?

Da sempre sono una persona molto creativa, fin da piccola dipingevo, coloravo e amavo creare. La passione per il make up è nata casualmente, ma poi mi sono innamorata di questa professione che mi premette di esprimere al meglio la mia fantasia.

A parte le doti naturali quale il tuo percorso e quando hai capito che questa era la tua strada?

Ho frequentato inizialmente un percorso commerciale ma poi ho avuto l’occasione di indirizzarmi sulla maturità artistica e da lì ho capito che avrei voluto proseguire su quella via, ho deciso quindi di iniziare una nuova formazione in Accademia di Hair & Make-up Designer a Milano. Ho sempre continuato da allora ad aggiornarmi e sono diventata Truccatrice con attestato professionale Federale.

Chi si occupa di make up è per certi versi un artista, come contraddistinguere il tuo stile?

Il mio stile nel Make up è riconoscibile dalle sfumature e dall'uso dei colori, le basi e il contouring sono dosati al punto giusto, in linea con la tipologia di make up richiesto. Ad esempio le spose desiderano un look fresco, duraturo e che le valorizzi al meglio con naturalezza, mentre con make-up artistici e bodyart ho la possibilità di esprimere tutta la mia creatività.

Per concludere Lisa da grande sarà?

Sempre in evoluzione, ogni anno le novità sono importanti e quest'anno ho deciso di puntare su nuovi servizi per aiutare le donne a valorizzarsi al meglio attraverso l'armocromia. Grazie a queste consulenze potranno scoprire quali sono i colori che le valorizzano al meglio dall'abbigliamento al make up, anche per le future spose.

L’insegnamento è fondamentale anche nel make up, come riconoscere una buona scuola e un buon insegnante?

La scelta di una buona scuola è fondamentale per apprendere la professione. Scuole rinomate sono sicuramente una buona scelta. La formazione e la preparazione del corpo docenti è la chiave per trasmettere all’allievo tutto ciò di cui ha bisogno per affrontare una professione quella del make up artist non priva di sfide. Un buon insegnante è sempre all’avanguardia, si forma, segue le novità e le tendenze, nonché lavora attivamente nel mondo del lavoro.

Anche il make up rientra nella sfera molto personale, come trasferire la tua visione di make up sul viso di una donna?

Ogni donna è unica, il make up è un alleato fantastico per minimizzare le piccole imperfezioni, il mio obiettivo è mettere in risalto la bellezza di ogni donna. Dopo aver studiato i lineamenti li valorizzo armonizzandoli. Scelgo prodotti naturali che rispettano la pelle soprattutto quella più sensibile e che allo stesso tempo rispettano l'ambiente.