Matrimonio: Curiosità e alternative al velo da sposa

MORBIO INFERIORE - Nel Medioevo era credenza popolare che il velo avesse il compito di proteggere la sposa dagli spiriti maligni o dal malaugurio, infatti veniva indossato principalmente come simbolo di buon auspicio.

Il velo da sposa ha una lunghissima tradizione, ricca di significati e resta ancora oggi uno degli accessori più importanti per completare il look di una sposa. Non a tutte piace e c’è chi lo considera poco moderno o ingombrante, ma nonostante tutto non passerà mai di moda.

Per poter valorizzare al meglio l’abito deve essere abbinato correttamente! Ne esistono di tutti i tipi, ecco perché è importante sapere che il velo va scelto in funzione della pettinatura, della forma del viso e del corpo e dello stile del matrimonio. Può essere lungo a strascico o corto e vaporoso, romantico di pizzo o semplice di tulle.

Ecco le tre cose più importanti da sapere prima di sceglierlo e soprattutto di indossarlo:

Il velo non dovrebbe mai superare i tre metri di lunghezza.

È più indicato per la cerimonia in Chiesa, sconsigliato invece se ci si sposa in municipio.

Se scende davanti al viso, spetta allo sposo il compito di sollevarlo quando la sposa lo raggiunge all’altare e al ricevimento va tolto.

Se proprio non ne volete sapere di indossarlo, esistono tante alternative al velo perché qualunque sia l’accessorio scelto, l’importante è che vi faccia sentire a vostro agio.

IL GIOIELLO PER I CAPELLI: l’opzione perfetta per chi indossa un abito dallo stile principesco. Clip gioiello e tiare impreziosiscono un’acconciatura sia con capelli sciolti che raccolti.

LA CORONA DI FIORI: è perfetta per chi ha scelto lo stile Boho Chic. La soluzione ideale per un matrimonio che si celebra in primavera o in estate, in mezzo alla natura.

IL CAPPELLO: è l'alternativa più indicata per un matrimonio a tema vintage e ce n’è per tutti i gusti. Dai romantici a tesa larga, ai più estivi in paglia, fino alla cloche anni ’20.

IL FASCINATOR: è un accessorio per i capelli fatto di stoffa, piume o nastri, con o senza veletta. Questo cappello in miniatura, tipico dello stile inglese, rimane una delle più classiche alternative al velo e regala a chi lo indossa un tocco glamour.

