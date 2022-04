È il massaggio la terapia migliore

Claudia, perché è fondamentale un buon massaggio?

Ormai dai tempi antichi, le proprietà che i vari massaggi trasferiscono al nostro corpo, sono innumerevoli, senza parlare poi dell’aspetto mentale. Visto che siamo vicini alla prova costume anche i massaggi rimodellanti sono molto richiesti

Ecco appunto la prova costume

Le belle giornate sono arrivate e la voglia di vacanze bussa alla nostra mente. I trattamenti rimodellanti possono aiutare a ritrovare la forma migliore, e affrontare con più sollievo la tanto temuta prova costume

Due parole sul nuovo studio, aperto dopo la tua esperienza al Festival di Sanremo

Per l’inizio del 2022 avevo fissato due obbiettivi, ritornare a Sanremo, nell’apposita area beauty/relax per gli artisti, dove sono stati coccolati anche dai miei massaggi, nei vari spazi a loro dedicati. Poi aprire il nuovo studio, in via capelli 10 a Lugano. Posso dire con grande soddisfazione che entrambi sono stati centrati.