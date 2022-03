Il 2022 si apre per Tosetti con grande entusiasmo

COMO - Da quasi un secolo tra le mura dell’Atelier di via Milano, all’ingresso di Como, si creano e si vendono abiti, ma soprattutto sogni.

“Custodire i sogni dei nostri clienti” è anche lo slogan del nuovo sito che racconta tutta la nostra storia - spiega Monica Gabetta Tosetti, ambassador della casa di moda - Dal 1927 ci siamo dedicati alle linee di prêt-à-porter e accessori per le nozze, oggi vogliamo ampliare il nostro servizio offrendo una consulenza completa per realizzare un matrimonio indimenticabile.

Mai come in questo particolare momento, il giorno più bello da molte coppie posticipato a causa dell’emergenza sanitaria, deve diventare un'occasione di festa, di gioia da condividere con parenti e amici, con le persone più care.

Religiosa o civile, la cerimonia e il ricevimento devono essere studiati e seguiti con professionalità e amore, momento dopo momento, prestando attenzione a ogni particolare. Si tratta di un vero e proprio evento che necessita di una regia perfetta, a cominciare dalla scelta dell’abito".

Per la primavera estate 2022, Tosetti propone una collezione di capi couture realizzati con i materiali più pregiati: seta, tulle e pizzi impreziositi da ricami.

“Oltre a proporre la nostra collezione, continuiamo ad essere rivenditori dei Marchi più esclusivi nel mondo sposa e sposo - sottolinea Monica - Il nostro fiore all’occhiello è però l’attenzione al cliente: tutti capi presenti in Atelier possono essere personalizzati nei nostri laboratori. Per dare maggior valore aggiunto, la nostra collezione è tutta realizzata a mano, con tessuti prodotti dalle fabbriche comasche che sfilano ogni stagione sulle più famose passerelle internazionali. In questo processo è impegnata tutta la famiglia. Ognuno ha un compito specifico, dalla ricerca di filati e fibre alla confezione, sempre di alto contenuto artigianale.È un servizio “tailored made” che sta piacendo molto a spose e sposi”.

Grazie a questo continuo impegno e a testimonial di successo, Tosetti è riuscito ad allargare i suoi orizzonti: sempre più coppie arrivano dall’estero, dalla Svizzera, dalla Germania, dal Giappone e perfino dagli Emirati Arabi dove il Made un Italy è considerato inimitabile emblema di stile ed eleganza.

A proposito di… - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

COLLEZIONE SPOSA 2022 TOSETTI BRAND