Matrimonio all'aperto: i consigli per la scelta del rito

Se avete scelto di sposarvi nel periodo estivo molto probabilmente sognate un matrimonio all'aperto, con alberi e fiori profumati a fare da scenografia al vostro giorno più bello.

Negli ultimi anni, sono sempre di più le coppie che scelgono di celebrare le proprie nozze con una cerimonia simbolica. Si tratta di un'alternativa perfetta per chi non può o non vuole sposarsi in Chiesa, ma desidera festeggiare con un rito più personale e suggestivo rispetto a quello che si svolge in municipio.

La cerimonia simbolica non ha alcuna validità religiosa né civile e non ha regole di svolgimento, perciò può essere celebrata da qualsiasi persona come un amico intimo della coppia o un parente. È consigliabile comunque affidare la celebrazione del matrimonio a un celebrante professionista, che si occuperà di realizzare un rito personalizzato, in esclusiva per voi.

La location ideale per questo tipo di cerimonia può essere una villa con giardino, un parco, un bosco oppure una spiaggia. L'importante è prevedere anche un piano B in caso di pioggia, vento e freddo! Sulle partecipazioni è necessario indicare che il matrimonio avverrà in un luogo all'aperto, in modo che gli invitati potranno vestirsi in maniera adeguata.

Ecco un elenco delle cerimonie simboliche più richieste:

- IL RITO DELLA LUCE

È senza dubbio uno dei riti più belli e suggestivi! Gli sposi, ognuno con la propria candela, ne accendono una terza più grande come simbolo della nuova vita insieme. La candela sarà conservata per essere riaccesa ad ogni anniversario di matrimonio.

- IL RITO DELLA SABBIA

È altrettanto scenografico, ma dal sapore decisamente più estivo. Consiste nel mischiare delle sabbie dai colori differenti, per farlo si possono scegliere vari tipi di contenitori (vasi, bottiglie, clessidre…) Gli sposi disporranno ciascuno del proprio vaso pieno di sabbia colorata, che verseranno alternativamente in un altro contenitore, anch'esso da conservare in ricordo della giornata delle nozze.

- IL RITO DELL'ALBERO DELLA VITA

Una cerimonia perfetta per gli amanti della natura e dell'ecologia. Durante il rito gli sposi pianteranno un piccolo albero di cui prendersi cura negli anni a venire, così come bisognerebbe fare nei confronti del proprio sposo/sposa. Il significato di questo rito simbolico è infatti quello di dedizione e cura reciproca.

- IL RITO CELTICO

Conosciuto anche come ”handfasting”. Durante questa cerimonia di origine celtica, viene pronunciata la benedizione nuziale e le mani degli sposi vengono legate insieme come simbolo di unione.

La più classica delle tradizioni americane prevede che gli sposi, durante il rito simbolico, leggano le loro promesse davanti a tutti gli ospiti. Questo è senza alcun dubbio uno dei momenti più intimi e commoventi di una cerimonia. Chi fosse a corto di idee può scegliere di leggere una poesia o il testo di una canzone.

Qualunque sia il tipo di cerimonia scelta, è indispensabile prevedere anche un accompagnamento musicale per sottolineare i momenti più significativi della cerimonia.

A proposito di... Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui

