I papà hanno scelto il loro regalo, che sorpresa!

LUGANO - Che sia per lavoro oppure per il tempo libero, il regalo consigliato per l’imminente festa del papà è in sughero. Si avete capito bene, il sughero è la corteccia della quercia. Si raccoglie attraverso un'operazione di decortica, che avviene ciclicamente ogni nove anni senza abbattere o danneggiare l'albero. Lavorata e trattata secondo le varie esigenze, la sottile pelle di sughero è accoppiata con dei supporti tessili. Il risultato è un tessuto naturale ed ecologico disponibile in bellissime finiture naturali stampate o colorate. I tessuti sono realizzati con moderni sistemi rispettosi dell’ambiente che lo rendono pregiato, naturale e unico. Nell’esclusivo e-commerce firmato biocorkdesign.ch, che offre anche la possibilità di visionare in loco gli articoli a Lugano, come ci ha confermato la sua ideatrice, Silvana, troviamo per i nostri amati papà: Portafogli, cappelli, scarpe, ombrelli, cover per cellulari, cover per agende e tanti altri articoli che strizzano l’occhio alla sostenibilità. Il regalo per l'imminente festa del papà non solo è servito, ma è anche naturale!

A proposito di … “Boutique Biocorkdesign” e-commerce dedicato solo a prodotti in sughero realizzati in Europa. Al suo interno figurano articoli che sono vere opere d’arte. Moda e complementi d’arredo vivono una dimensione esclusiva. È possibile visionare l’assortimento e ordinare nello shop online, oppure chiamare il numero 077 521 93 00, per visionare e scegliere gli articoli. Per altre info clicca qui

Tutte le ultime news di moda le puoi leggere solo su www.fashionchannel.ch (partner di tio.ch)

Portamonete unisex, per carte di credito