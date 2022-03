Hair Trend Alert: questa primavera apri la porta alla Dea Bellezza

LUGANO - E mentre sulle passerelle e sui social esplodono le nuove tendenze taglio e colore, ogni donna riscopre l’esigenza di sentirsi unica, raggiante, valorizzata.

Ma come orientarsi tra i diktat delle mode e l’esigenza di autenticità?

Per rispondere, non serve scegliere, basta affidarsi al giusto metodo (e alle giuste mani!).

Ne sono un esempio i nuovi look primavera proposti da Toni Pellegrino - già nei migliori saloni in Ticino della community Hairlovers Academy.

Ancora una volta, il suo inimitabile connubio tra arte e scienza, regala la possibilità di personalizzare stili e tendenze per raccontarsi attraverso il look.

Pronta ad esplorare nuove sfaccettature della tua bellezza?

I look ToniPellegrino Art and Science ideati per questa bella stagione, sono un omaggio alla natura e alle donne che la abitano – vere dee contemporanee che incarnano un’idea di eleganza essenziale e tangibile.

I tagli Goddess - Dea si muovo attraverso proporzioni perfette e armonia classica, le forme sono piene e fanno da cornice al colore, che nelle sue moltissime declinazioni si mostra intenso e animato da intriganti contrasti.

E puoi scegliere di sentirti una Dea anche nel tuo giorno più bello, con le acconciature sposa Dea: eleganti e sorprendenti armonie di intrecci, tutte da scoprire.

Questa primavera la ‘Dea Bellezza’ bussa alla tua porta con proposte di stile di cui innamorarsi.

Da oggi la collezione Goddess-Dea #Tonipellegrino arriva in Ticino in esclusiva Hairlovers Academy.

Potrai richiederne prestissimo i look cercando il salone certificato hairlovers più vicino a te!

Se invece sei un parrucchiere e vuoi elevare la qualità delle tue performance, contatta l’accademia per info sui corsi su info@hairlovers.academy.

