Matrimonio a primavera: I consigli per la scelta dei fiori

MORBIO INFERIORE - La primavera è ormai alle porte, ed è indiscutibilmente la stagione in cui sbocciano fiori meravigliosi.

Chi decide di sposarsi in primavera non ha che l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli addobbi floreali.

Il primo aspetto da non sottovalutare durante la scelta delle decorazioni, è quello di optare per fiori di stagione poiché permette di risparmiare significativamente sul budget.

Ecco un breve elenco dei principali fiori primaverili particolarmente adatti per gli allestimenti di un matrimonio da marzo a giugno.

I tulipani - Sono disponibili in molti colori per questo regalano un tocco di allegria e sono adatti sia per un matrimonio campestre che per uno dallo stile più elegante.

I narcisi - È il fiore primaverile per eccellenza. Potete utilizzarli in giallo, arancione e pesca per dare un accento solare. Oppure in bianco per un effetto più delicato.

Gli anemoni - Ne esistono tante varietà ma i più popolari sono quelli con il centro nero. Si trovano in molti colori: bianco, blu, rosso e rosa.

I giacinti - Grazie alla forma verticale e all'aspetto delicato, sono particolarmente indicati per completare una decorazione composta da diversi tipi di fiori. Sono profumatissimi!

Le peonie - Romantiche e raffinate, sono disponibili in rosso, bianco, e diverse tonalità di rosa. Sono l'alternativa alla più classica rosa.

Le ortensie - Sono fiori di grandi dimensioni, per questo ne bastano poche per creare un addobbo di grande effetto. Si trovano in bianco, rosa, azzurro, viola e verde.

Le rose - Un classico romantico e tradizionale. Esistono in diverse tonalità di rosa, rosso, giallo e bianco.

A proposito di… Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prèmaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info: clicca qui