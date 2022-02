Arriva da Rivera il trattamento rivoluzionario per un viso “wow”

RIVERA - L’ossigenoterapia viso è un trattamento estetico che aiuta a mantenere la pelle luminosa, tonica ed elastica. Con il passare del tempo l’apporto di ossigeno nella cute si riduce e di conseguenza l’epidermide perde tono, diventa più opaca e compaiono le prime rughe.

Questo trattamento si svolge tramite l’uso di apparecchiature che, utilizzando un getto di ossigeno e dei sieri specifici, rendono la pelle morbida, elastica e idratata. Vengono utilizzati principi attivi nutrienti e idratanti, vitamine e oligominerali. È particolarmente indicato anche per couperose, pelle arrossata e acne. È un trattamento non invasivo e completamente indolore, adatto a tutti, anche in gravidanza. È efficace già dalla prima seduta, perché la pelle appare subito più tonica, compatta e luminosa; il rossore è attenuato e il viso appare disteso e più giovane.

Lisa Pittia (beauty Specialist Splash&Spa) presenta il trattamento nel video: "Peeling tradizionale Hammam su pietra calda"

Fatti avvolgere da una nuvola di morbido sapone e beneficia di una esfoliazione di tutto il corpo. Questo rituale di rigenerazione di corpo e mente ha antiche origini arabe. Sdraiati su lettini in marmo caldo si svolge il trattamento; creando, dapprima, della schiuma di sapone e utilizzandola per un delicato massaggio di tutto il corpo. Si prosegue poi con una decisa esfoliazione della pelle tramite un guantino peeling.

I benefici sono molteplici: rimuove le cellule morte rendendo la pelle da subito più liscia e luminosa grazie alla stimolazione di nuove cellule, stimola la circolazione sanguigna apportando maggiore ossigenazione ai tessuti e stimolando le difese immunitarie. Inoltre, il massaggio rilassa sia il corpo che e la mente, distendendo tutte le tensioni e riducendo lo stress. Il peeling tradizionale Hammam di Splash &Spa dura 25 minuti e rende la pelle morbida, pulita e detossinata. Il trattamento è presente in listino tutto l'anno, per concedersi una coccola in qualunque momento.