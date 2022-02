Matrimonio: Come ringraziare gli invitati dopo le nozze

MORBIO INFERIORE - La forma più classica per esprimere gratitudine a tutti coloro che con il loro affetto hanno contribuito a rendere memorabile il vostro grande giorno è il biglietto di ringraziamento.

A chi va inviato?

Oltre a tutti gli invitati che hanno preso parte ai festeggiamenti del matrimonio, non dovete dimenticare coloro che per svariati motivi non hanno potuto partecipare alle nozze, ma che vi sono stati vicini semplicemente con il pensiero o facendovi recapitare un regalo.

Quando spedirlo?

L'ideale è al rientro dal viaggio di nozze, in ogni caso non più tardi di sei mesi dopo la data del matrimonio.

Ecco tutto quello che c'è da sapere prima di realizzare i biglietti di ringraziamento:

1. Devono avere un formato più piccolo rispetto a quello delle partecipazioni, ma mantenere lo stesso stile e la linea grafica utilizzata anche per tableau, menù e libretto cerimonia.

2. Anche il colore e il tipo di carta devono essere gli stessi che avete scelto per la stampa degli inviti.

3. Il testo per il biglietto di ringraziamento può contenere un pensiero o una frase che vi rappresenta, una piccola poesia o anche le parole della vostra canzone preferita, in aggiunta naturalmente a una foto del giorno del matrimonio.

4. Se i vostri invitati hanno contribuito alla luna di miele, un’alternativa originale è quella di spedire una foto scattata durante il viaggio di nozze, per ringraziarli di avervi aiutato a raggiungere la destinazione dei vostri sogni.