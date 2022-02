3 domande ad una Nail Guru! (1° parte)

LUGANO - Il mondo nelle nostre mani, si è proprio così avete capito bene, dalla stretta di mano ad un semplice saluto, le mani sono diventate, o lo sono sempre state uno dei nostri biglietti da visita, per le donne poi si apre un mondo, ed ecco che entra in scena Cinzia Comalli, una nail Guru con il suo studio The Secret a Lugano

Cinzia, partiamo dalle forme, quadrata, tonda, a mandorla…come si sceglie la propria forma ideale che valorizzi la mano?

La forma delle unghie va scelta a seconda delle mani che si hanno, sicuramente per renderla più elegante per darle un effetto”allungato” consiglio la forma a mandorla, soprattutto per chi ha le dita molto lunghe, mentre la forma a “ballerina” è molto richiesta negli ultimi tempi ed è molto bella da vedere su chi sa indossare delle unghie lunghe, a differenza del quadrato classico che anche su un unghia corta sta sempre bene

Quali sono i colori di smalto che ti chiedono di più le tue clienti? Dicci quali sono i tuoi 3 colori del cuore che ami vedere sulle unghie di una donna!

Beh al primo posto il rosso! Che vince sempre su tutto. Sarò di parte essendo anche il mio colore preferito ma senz’altro è un “classico” che non stanca mai. Amo anche molto l’effetto “Baby Boomer” sfumato con il bianco… e devo dire che ho rivalutato molto anche il nero lucido.

Limare o tagliare? Ci sono opinioni diverse in merito…tu cosa dici?

Ci sono vari modi per accorciare le unghie, ma per essere più precisi meglio l’utilizzo della lima.

