Matrimonio in mezzo alla natura, la tendenza del 2022

MORBIO INFERIORE - La stagione dei matrimoni del 2022 deve ancora iniziare, ma non c’è alcun dubbio: anche per quest’anno si riconferma la tendenza ai matrimoni “Green”.

Negli ultimi tempi l’attenzione per la natura e l’ambiente sono diventati temi di fondamentale importanza anche nell’organizzazione delle nozze.

Infatti sono sempre più numerose le coppie che scelgono di festeggiare il loro grande giorno immersi in un’oasi di pace e bellezza, tra spazi sconfinati in cui allestire lo scenario più bello, dove il silenzio è interrotto solo dal rumore del vento che scuote i rami degli alberi.

Ma attenzione! Proprio per questo motivo nulla può essere lasciato al caso o all’improvvisazione, affinché gli sposi possano godersi la giornata del matrimonio senza pensieri e preoccupazioni.

Una location immersa nella natura è senz’altro lo scenario più adatto per una cerimonia simbolica all’aperto, altra usanza che si sta diffondendo sempre di più negli ultimi anni, anche nel nostro paese.

Chi per qualsiasi motivo non potesse o non volesse sposarsi in Chiesa, infatti può scegliere tra tante cerimonie alternative, poiché il rito simbolico non ha regole di svolgimento e può essere celebrato da qualsiasi persona come un amico intimo degli sposi o un parente.

La soluzione migliore rimane comunque quella di affidare la celebrazione del matrimonio ad un celebrante professionista che si occuperà di realizzare un rito personalizzato, in esclusiva per i futuri sposi.

Se anche voi sognate un matrimonio “eco-friendly” e a contatto con la natura innanzitutto scegliete una location che proponga un menù con prodotti biologici, meglio ancora se a km zero.

Per gli addobbi e le decorazioni utilizzate rigorosamente materiali naturali come il legno o la juta e optate per fiori di stagione.

Per le partecipazioni e i coordinati cartacei scegliete la carta riciclata e come bomboniera una piantina di erbe aromatiche, oppure un vasetto di miele o marmellata.

Ma qual è il colore tema perfetto per delle nozze in mezzo alla natura? Ovviamente il verde, in tutte le sue sfumature, da abbinare al bianco o a delle delicate tinte pastello.