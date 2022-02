Rivivere il giorno del matrimonio grazie al trash the dress

MORBIO INFERIORE - Si tratta di un servizio fotografico che viene realizzato dopo il matrimonio in cui gli sposi vengono immortalati in ambientazioni spettacolari e in pose divertenti, senza il pensiero di dover correre per arrivare in tempo alla cerimonia, dove gli invitati li attendono per festeggiare con loro.

È un’usanza che arriva da oltre oceano, ma negli ultimi tempi è diventata comune anche da noi, infatti con il "Trash the dress" gli abiti degli sposi hanno una seconda possibilità di essere indossati.

Come avviene questo servizio fotografico fuori dal comune?

Qualche giorno o settimana dopo il matrimonio gli sposi indossano nuovamente i loro abiti di nozze in tutta tranquillità, facendosi immortalare in ambientazioni molto particolari.

Il set fotografico perfetto può essere la spiaggia, la campagna, la montagna o qualsiasi altro luogo dove gli sposi potranno essere liberi di giocare, correre o rotolare, perché lo scopo è appunto quello di sporcare il vestito.

In pratica tutto il contrario di quello a cui siamo sempre stati abituati, perché solitamente l’abito da sposa viene conservato nell’armadio come un cimelio.

In realtà il significato di questa tradizione ha origine da una superstizione, ovvero che gli sposi distruggano i loro abiti per evitare che li indossino ancora, con l’auspicio che il matrimonio duri per tutta la vita.