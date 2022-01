Hair news for hair lovers: focus sui must capelli 2022

LUGANO - Chi meglio di lui può raccontarceli?

«Innanzitutto l’idea di taglio perde ogni forma di staticità e si presta a infinite variazioni».

Gli haircut diventano Vertical, animati da morbide stratificazioni che riequilibrano armonie e volumi e focalizzano l’attenzione sui dettagli. E, a incorniciare il viso, un mix di frangia e ciuffo che assumono sfaccettature sempre diverse grazie allo styling.

«Le tinte, invece, esprimono energia e osano con accostamenti audaci – come quelli esplorati durante la masterclass, ispirati alle passerelle di Burberry, Luis Vuitton, Chanel e Bottega Veneta – ma si basano sempre più su una colorimetria applicata alle esigenze specifiche».

Come suggerisce Carlo, è tempo di osare con nuance Flaming, fiammanti come la lava dell’Etna e impreziosite da venature iridescenti. È tempo di giocare con luci e ombre e di cedere al fascino di sfumature cangianti.

Così, il colore intensifica il suo legame con l’idea di personalizzazione per valorizzare chi lo indossa, e diventa un mezzo indispensabile per enfatizzare le linee del taglio e creare movimento sui capelli. Sempre rispettando la naturale armonia dei colori e lo stato di salute dei capelli.

«L’incontro tra l’esclusiva linea Colore Mediterraneo e la rigenerazione capillare con K18 rendono tutto questo una meravigliosa realtà. E l’effetto wow è garantito!»

Parola di Carlo e degli hairlovers che hanno già portato queste nuove tecniche e trend in salone: Haircolormania (Locarno), Il sorriso dei Capelli (Losone), Phs (Cassarate e Lugano), Salone delle Meraviglie (Cadenazzo), Salone Aneias (Roveredo) e Colorhouse (Viganello).

Se non vedi l’ora di indossarli, cerca il salone certificato Hairlovers più vicino a te.

Sei un parrucchiere? Non perdere i prossimi appuntamenti con la formazione professionale certificata Hairlovers Academy.

Per info e iscrizioni ai corsi Mail > info@hairlovers.academy

