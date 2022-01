Matrimonio è il più attuale dei sogni in cui credere

Sarà uno dei matrimoni più attesi dell’anno - così ci dice Monica Gabetta Tosetti, che con il marito Giovanni si occupa dell’Atelier di famiglia, dedicato a tutti coloro desiderano un abito esclusivo da sfoggiare, nel giorno più bello. Ma diciamolo tutti noi abbiamo bisogno di sogni in cui credere. C’è un desiderio tra i giovani di socialità, di vicinanza, di amore, ma soprattutto di tornare alle tradizioni, come lo sposarsi e festeggiare l’amore con famigliari e amici. Quindi il matrimonio sarà la tendenza del 2022, sposi ed invitati hanno voglia di festeggiare in grande e di organizzare un matrimonio divertente; c’è voglia di festeggiare con allegria, di mettere in piedi un party con cocktail e food truck originali; si va alla ricerca di una festa epica, che metta un punto alle infelici situazioni vissute.

Cosa di meglio che sognare e crearsi sogni e obiettivi da realizzare? L'Atelier Tosetti a Como presenta tutte le nuove collezioni sposa e sposo, abiti romantici ed eleganti, minimal o per cerimonie civili. Da sposa, da sposo per il papà della sposa e i testimoni. Mai come in questo momento la richiesta degli abiti da sposa e sposo sono focalizzati sul Made in Italy e sulla qualità di tessuti e lavorazione. Molto raffinate e richieste sono le Collezioni Sposa Rosa Clarà, Aire in Barcellona, Nicole, Carlo Pignatelli, Versali, Rocchini e la speciale linea Tosetti creata e realizzata in esclusiva.

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

