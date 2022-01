Servizio Smash cake: il favoloso primo compleanno di tuo figlio

BARBENGO - Il primo compleanno del tuo baby festeggiato in maniera particolare. Ne abbiamo parlato con Michelle Frischkopf (www.mfphotography.art), che ci spiega il perché questa moda può diventare un must anche da noi.

Michelle una moda che arriva da oltre oceano?

Arriva dagli USA ed è la nuova moda per festeggiare in modo originale il primo compleanno! Si chiama Smash Cake, letteralmente “distruggi la torta”. È un servizio fotografico interamente concentrato sul piccolo festeggiato. Generalmente è pensato per il primo compleanno, ma è possibile effettuarlo anche al secondo anno.

Come si svolge?

Io propongo sempre 3 set: uno per far ambientare il bambino, con orsetti, palloncini o altro, poi arriva il pezzo forte, il set con la torta, che potrà appunto essere “distrutta”.Infine si faranno delle foto con una piccola vasca a misura di bimbo dove farà il bagnetto con le bolle. In questo modo la famiglia avrà un bellissimo ricordo con 3 set differenti e il divertimento per il piccolo è assicurato! Lo stile delle immagini è come sempre studiato ed elegante.

Per concludere due parole sul tuo studio che si trova a Barbengo

Nel mio studio trovate diversi servizi, dalla gravidanza, neonato, bambino, mamma-bimbo, teenager, famiglia, al beauty portrait, fashion e boudoir.

fashionchannel.ch