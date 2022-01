Intimità e benessere: la pandemia fa schizzare le vendite di sex toys, ma attenzione…

LUGANO - Eva un fenomeno in espansione quello dell'utilizzo di sex toys?

Quasi ogni donna che viene nel mio studio ha uno stimolatore elettrico a casa e molto spesso pratica autoerotismo solo con quello. Ma attenzione: Smetti subito di utilizzarlo! Lo stimolatore elettrico con le sue velocità e la sua pressione a lungo andare diminuisce la sensibilità nella parte intima della donna. Il continuo movimento veloce stimola il sistema nervoso a tal punto che durante l'atto sessuale con il partner (che non potrà mai creare le velocità dello stimolatore) farà si che tu non sentirai più nulla.

Dunque che fare?

Accarezzando le parti con la mano e con olio di cocco. L’ideale sarebbe 20 min al giorno per 21 giorni per recuperare bene. Comprare uno stimolatore di vetro. Usare regolarmente olio di cocco

E per coloro che non lo utilizzano (lo stimolatore)?

Scopriti con le mani, accarezzati, senti il calore della pelle, trova punti sensibili. Impara a fare l’amore con te stessa.

Per la parte interiore è ideale lo stimolatore in vetro, potenzia energicamente le pareti dell’organo femminile

Scopri i punti erogeni: il punto G, responsabile del piacere nelle donne e il punto A, appena sotto la cervice e la cervice stessa, fonte di un piacere profondo.

