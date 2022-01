Capelli: tre consigli per contrastare gli eﬀetti del freddo

LUGANO - Troppo caldo e troppo freddo non fanno bene ai capelli, in estate lottiamo contro la salsedine, il sole, il cloro, in inverno invece dobbiamo curarci del vento e delle temperature rigide.

Gli sbalzi di temperatura entrando e uscendo dai negozi, non fanno solo appannare gli occhiali ma mettono a dura prova anche il cuoio capelluto e sulle lunghezze.

I cappelli di lana ci elettrizzano i capelli, come la pelle in inverno, si disidratano. Pensiamo alle labbra che hanno bisogno di una continua idratazione per evitare la creazione di quei micro taglietti fastidiosissimi.

Ad occhio nudo non possiamo vedere gli effetti del freddo sulle squame dei nostri capelli, ma possiamo fare qualcosa per aiutarli!

I capelli secchi sono indizio di mancanza di nutrizione e idratazione. Hanno un aspetto spento, opaco e arido, e spesso conferiscono alla chioma il noto “effetto paglia”. Come rimediare? A seguire forniamo informazioni su cause, sintomi e trattamenti naturali per capelli secchi e crespi: preparati a dire addio alla capigliatura ribelle!

Tre consigli per contrastare gli effetti del freddo sui capelli:

PAROLA D’ORDINE: IDRATAZIONE!!!

1. Fissare un check up di controllo presso il centro Tricologico CRLAB di via Zurigo 38

2. Idratare i capelli con la nostra crema balsamo CRLAB effetto booster almeno due volte a settimana, lasciandola in posa fino a un'ora.

3. Proteggere i capelli prima di uscire con il latte spray CRLAB nutre il capello in profondità e dona nuova vita. Gli estratti di Moringa e Argan proteggono dai raggi UV e dagli agenti stressanti, ANTI POLLUTION! La vitamina E combinata ai forti antiossidanti evita la formazione di radicali liberi e rivitalizza i capelli. Dona lucentezza e morbidezza.

Company profile - Da oltre 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso patch cutanei e sistemi d'integrazione non invasivi, autotrapianti con le ultime innovative tecniche, trattamenti curativi personalizzati e prodotti tricologici d’avanguardia, pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone due obiettivi: il primo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto, il secondo: dove i capelli mancano, tutte le tecniche all'avanguardia per una implementazione naturale ed esteticamente perfetta Ci trovi a Lugano in via Zurigo 38, 091 922 06 06 oppure info@crlab.ch

CR LAB