Chi invito al matrimonio?

MORBIO INFERIORE - Se durante le feste natalizie avete ricevuto la proposta di matrimonio e state iniziando a muovere i primi passi nell’organizzazione delle nozze, per prima cosa dovrete scegliere chi invitare.

Stilare la lista degli ospiti non è un compito semplice, a maggior ragione in tempi di Covid, ma decidere a quante e a quali persone spedire le partecipazioni è uno degli aspetti organizzativi di cui vi dovrete occupare, ancor prima di mettervi alla ricerca della location.

Per aiutarvi nella scelta cominciate valutando quali sono le persone che contano davvero nella vostra vita e quali invece invitereste solo per formalità. Stabilite un ordine prioritario, dalle persone più care a quelle più lontane, pensate a coloro con i quali desiderate condividere questo giorno speciale, perché dovete ricordare che il matrimonio è prima di tutto la vostra festa e che dovete circondarvi di persone con le quali avete un sincero legame affettivo.

Il passo successivo è definire chi è invitato solo alla cerimonia e chi anche al ricevimento, cercando di evitare inviti dell’ultimo momento.

Se la situazione vi è sfuggita di mano e avete superato il numero preventivato allora cominciate a depennare le persone che non vedete da anni e che non rientrano nella vostra quotidianità.

Molto probabilmente qualcuno si offenderà per il mancato invito, ma voi dovete sentirvi liberi di scegliere con il cuore senza farvi condizionare dai sensi di colpa.

Infine se ci tenete a non scontentare nessuno, per i colleghi di lavoro e i conoscenti, potete prevedere un piccolo aperitivo da offrire dopo la cerimonia.

