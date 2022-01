Un evento esclusivo e indimenticabile alla SPA

PAZZALLO - Per capire il fenomeno ci siamo rivolti ai professionisti di Choice Health Wellness Spa a Pazzallo, anche nella loro struttura la richiesta per questo tipo di evento è in forte ascesa.

«Anche il nostro centro ha deciso di proporre questa iniziativa ai suoi ospiti. La spa sarà interamente riservata e creeremo insieme una proposta personalizzata e indicata al momento da festeggiare. Il cliente dovrà solo scegliere il tema ed il budget al resto pensiamo tutto noi, una sorta di chiavi in mano.”

Quali sono gli eventi che si possono organizzare nella vostra SPA?

Che sia un addio al nubilato/celibato, una proposta di matrimonio, un compleanno o la sottoscrizione di un contratto importante nella nostra Spa. Consideriamo che la location sposa molto bene le diverse tipologie di evento, e come ormai è nostro slogan “Festeggiate un momento speciale all’insegna del sorriso e del relax nell’emozionante atmosfera di Choice Health Wellness Spa”.

Per concludere scopriamo la vostra suite esclusiva

Si tratta di una suite pregiata ed esclusiva, dove lasciarsi avvolgere dal benessere coinvolgendo tutti i 5 sensi. Musica, aromi, colori e tepore si fondono armonicamente in percorsi totalmente personalizzabili, per un’esperienza indimenticabile. Una cabina unica, dalle finiture pregiate in legno marino Okumè e rame, completamente insonorizzata. Al suo interno è possibile effettuare fino a 28 trattamenti e rituali antichi: thermarium, bagno turco, saune, hammam, massaggi e molto altro. Potrai lasciarti cullare da percorsi individuali o condividere l’esperienza fino a un massimo di 8 persone.

A proposito di Choice Health Wellness Spa è un ambiente accogliente e rilassante dove prendersi cura del corpo e dello spirito. Il nostro approcci olistico consente di vivere un’esperienza unica e dimenticare lo stress quotidiano, grazie a un complesso di antiche pratiche di salute e bellezza potenziate da tecniche e tecnologie innovative. Concediti trattamenti esclusivi e momenti di autentico benessere, affidandoti alle cure delle nostre beauty specialist. Un design elegante e ricercato ti accoglie nella SPA, disposta su 75m2. Dagli arredi agli elementi naturali, ogni dettaglio è stato curato per garantire il massimo comfort e ristabilire l’armonia mentale e fisica. L’unione suggestiva di musica, profumi e colori, evoca atmosfere uniche accompagnandoti in una dimensione di benessere totale. Per info clicca qui

