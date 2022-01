New year, new hair: il 2022 riporta in scena gli shunk color

LUGANO - Così il 2022 è pronto a sorprendere con hair color di carattere. Se le sfumature naturali rimangono una certezza, le personalità più audaci potranno contare su una tecnica di colorazione piena di grinta e a zero compromessi: gli shunk hair.

Una tendenza che riporta in voga le chiome più iconiche degli Anni Novanta – dalle Spice Girls a Gwen Stefani – e che sta già ricominciando a fare innamorare le celeb dei social e del cinema. Da Miley Cyrus alla nuova Crudelia interpretata dalla bellissima Emma Stone, il bicolore è tra i nuovi must da indossare sui capelli.

L’accostamento passepartout è quello tra il biondo platino e il castano, ma è permesso osare anche con combinazioni di nuances audaci, che giocano con i toni del rosa e del verde fluo, incastrandosi su cut sbarazzini o su tagli pari e formali.

Sì, perché gli shunk hair sono il twist ideale sia per le lunghezze medie che per quelle XXL: valorizzano tanto un mullet quanto un caschetto, portando movimento a ogni taglio lungo e creando incredibili liaison con dettagli di stile come la frangia e il ciuffo. Per questo sono adatti sia alle giovanissime, sia alle donne over 30 che desiderano dare al proprio hair look un tocco di personalità e grinta.

Del resto, è proprio questa la mission del colore, come sottolineano gli hair expert di Hairlovers Academy: personalizzare le tendenze sulla tua unicità per valorizzarla.

