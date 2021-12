Minimal, ecologico e sostenibile: ecco le parole chiave per il matrimonio del 2022

Il 2021 sta per volgere ormai al termine: parlare delle tendenze di stile per i matrimoni del prossimo anno è doveroso.

Il ritorno alla natura e alle cose semplici saranno i protagonisti del 2022 anche nelle decorazioni di un matrimonio. A partire dai colori, con tonalità pastello che richiamano equilibrio ed energia positiva.

L’anno che sta per cominciare predilige le cerimonie intime, con un occhio di riguardo al benessere degli invitati. Sarà caratterizzato da nozze essenziali, dallo stile minimal, pulito, elegante e contemporaneo con un’attenzione particolare verso la natura e il rispetto per l’ambiente.

Per organizzare un matrimonio ecosostenibile occorre puntare su materiali riciclati e, per quanto riguarda il menù, scegliere materie prime locali e biologiche. Tutto deve essere a km zero e anche la location del ricevimento non deve essere troppo distante dal luogo della cerimonia.

Per le partecipazioni, così come per tutti i coordinati cartacei, la scelta ricadrà sulla carta riciclata o quella piantabile. Gli abiti degli sposi saranno rigorosamente realizzati in tessuti naturali, come il cotone o la seta.

Infine da non dimenticare che un allestimento minimalista richiede una forte attenzione ai dettagli perché, contrariamente a ciò che si pensa, lo stile minimal non è povero o banale!