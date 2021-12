Ombré hair e face framing: i trend color più amati delle ultime stagioni si evolvono per stupire

LUGANO - Intorno al viso o sulle lunghezze, questo inverno sono (ancora) gli hair color sfumati a far battere il cuore. Ma in una nuova declinazione.

La tecnica del Face Framing prevede schiariture realizzate intorno al viso in modo sartoriale, pensate per valorizzarne i lineamenti proprio come una cornice fa con un quadro. Nella sua declinazione più classica si limita a schiarire sapientemente le ciocche laterali di qualche tono, cin la possibilità di aggiungere delicate note di colore per ottenere un maggiore contrasto - sempre puntando all’effetto naturale.

La nuova versione del face framing invece punta tutto sul desiderio di osare con giochi di colore accentuati e vibranti: il biondo platino incontra così il castano o persino il nero, per poi virare verso tinte audaci come il magenta, il rosa o il blu.

Nessun limite alla creatività insomma, per la gioia di chi ama i look di gran carattere e impatto.

Per le amanti del classic-chic dal tocco bon ton, invece, tornano invece gli ombré hair, che trovano declinazione su ogni tipo di colorazione e lunghezza. Perfetta per chi sogna di cambiare look senza stravolgere il proprio colore, questa tecnica prevede delicate schiariture realizzate a mano libera sulle lunghezze, seguendo il naturale andamento del colore. E zero effetto ricrescita.

I capelli ombré sono il twist delle bionde e delle castane che vogliono illuminare e donare movimento ai capelli, ma anche delle rosse che desiderano impreziosire le sfumature naturali.

Anche in questo caso, i nuovi trend gridano a gran voce “voglia di colore”: gli ombré hair si tingono di raffinati riflessi rosati per le bionde e ravvivano i castani con una punta di malva.

Ombré hair o face framing?

Qualunque sia il tuo desiderio di stile, l’effetto wow è assicurato.

