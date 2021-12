Sposarsi sulla neve? Si può

Siete appassionati della neve e sognate di pronunciare il fatidico sì con il panorama delle montagne innevate, a fare da cornice al momento più importante della vostra vita?Allora dovete sapere che ci sono tante ottime ragioni per convolare a nozze in inverno.

Sposarsi in ”bassa stagione” vi consentirà di risparmiare un pochino sul budget, inoltre un matrimonio invernale richiede un tempo di organizzazione più breve, poiché essendoci meno richieste è molto più facile trovare Chiesa e Location disponibili per la data che avete scelto, anche con un preavviso di pochi mesi.

Anche professionisti del settore (fotografi, musicisti, etc.) sono più liberi nel periodo invernale, di conseguenza c’è un’offerta più ampia.

Per le decorazioni ci si potrà sbizzarrire con pigne, bacche, rami di pino e candele. Sono da prediligere colori pastello e tonalità fredde, da abbinare al bianco ottico. In qualsiasi caso, se decidete di sposarvi nella stagione fredda, avrete la certezza che il tutto si svolgerà all’interno e non dovrete preoccuparvi di pensare ad un piano B o a come vestirvi in caso di brutto tempo.

Per la scelta dell’abito da sposa non ci sono regole particolari ma l'importante è completare il look con manicotti di lana o di pelo oppure optare per un lungo mantello bianco con cappuccio.

L’atmosfera romantica e accogliente è assicurata: basterà il fuoco di un caminetto, la luce crepuscolare delle giornate brevi e il candore ovattato della neve a rendere tutto più intimo e suggestivo. E i vostri invitati saranno felicissimi di condividere con voi un’esperienza unica come quella di un matrimonio sulla neve!