Choice’s Signature: La promessa di benessere

LUGANO - Il Natale è ormai alle porte, il profumo di cannella e cioccolata inizia a pervadere le nostre case ma anche la nostra Spa.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie abbiamo ideato per voi un magico Rituale: la Chocolate Experience.

Non si tratterà solo di un toccasana per il vostro umore ma il cioccolato, grazie ai suoi numerosi principi attivi, sarà un alleato prezioso per la salute del vostro corpo e della vostra pelle.

Il rituale si svolge nella nostra incantata Suite Prestige e verrà scandito dall’applicazione di uno scrub, dall’avvolgimento in una mousse e da un rilassante massaggio: il tutto inebriati ed avvolti dal cioccolato.

Un’esperienza intensa e rilassante che si concluderà nella nostra area relax per la degustazione di una tisana alle erbe e.. cioccolato!

