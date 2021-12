Quale sarà il colore che influenzerà i matrimoni del nuovo anno?

MENDRISIO - Manca pochissimo al nuovo anno e, come avviene di consueto nel mese di dicembre, Pantone ha decretato quale sarà il colore di tendenza per il 2022: Very Peri è il colore scelto dall'azienda statunitense, leader della catalogazione cromatica, come colore che dominerà e influenzerà la moda dell’anno nuovo.

Si tratta di una tonalità di blu pervinca con sottotono viola e rosso, un colore dall'attitudine vivace e gioiosa che incoraggia la fantasia e la creatività.

Very Peri è un colore nuovo di zecca, ideato per dare un messaggio di ripartenza mentre emergiamo da un intenso periodo di isolamento, nel quale le nostre abitudini e i nostri stili di vita stanno cambiando.

Il blu è un colore noto che corrisponde alla familiarità, al comfort e infonde sicurezza. Il sottotono viola-rosso trasmette invece un senso di freschezza per dare una nuova impronta al futuro. Ecco com'è nato il blu pervinca che nella cromoterapia è per eccellenza il colore anti ansia ed anti stress, perfetto anche da utilizzare come colore tema per un matrimonio.

Via libera quindi all'osare nuovi colori per i matrimoni di questo nuovo anno che ci aspetta, per guardare al futuro con speranza e ottimismo.