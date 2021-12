Metti il calendario dell’avvento nella tua estetica

PARADISO - Non vi è dubbio verrebbe da dire, ogni scusa è buona per risparmiare qualche soldino, e se poi lo si va facendosi anche belli, bhé diciamo che ci sta molto bene.

Partiamo dunque dal luogo in questione, si chiama TIARÈ, un mix sinuoso di materiali pregiati e armonici che in pochi istanti ci offuscano la routine e lo stress delle giornate lavorative. I prodotti che accompagnano ogni trattamento per la cura del corpo, sono l’espressione dell’eccellenza, e la sapienza del personale altamente specializzato.

Il calendario dell’avvento di questo centro del benessere, propone dei percorsi che vanno dalla cura dei piedi alla cura del viso passando poi da tutta una serie di trattamenti per tonificare il nostro corpo. I promotori del centro, aperto da qualche mese, ci dicono che la risposta della clientela è ottima e anzi invitano tutti coloro che sono desiderosi di lasciarsi “coccolare” dal calendario dell’avvento di Tiarè, di non aspettare, ma anzi riservare entro il 24 dicembre il proprio trattamento, che sarà valevole fino alla fine del mese di gennaio 2022.

Lo spazio TIARÈ a Paradiso ospita anche un’esclusiva Private Spa, si perché proprio in questo particolare momento, é una vera e propria necessità quella di fermarci e dedicarci a noi stessi, con trattamenti specifici per la cura del nostro corpo e i rituali nella SPA, luogo in cui ritrovare il proprio equilibrio psicofisico. E come riporta il sito www.tiareparadiso.ch, “lasciati coccolare dalla tua Spa in Paradiso”

