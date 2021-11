Christmas (h)air: i consigli degli hairlovers per affrontare le feste con stile

LUGANO - E, quando è tempo di pensare agli hairstyle con cui sorprendere nei momenti speciali, chi meglio di un Hairlover può fornirci ispirazioni di stile?

Dalle acconciature più semplici a quelle più sofisticate, quest’anno il segreto è puntare su proposte dall’animo vintage: a patto di reinterpretarle seguendo l’onda delle tendenze e, soprattutto, divertendosi senza cedere alla monotonia.

«Non serve essere veri esperti di styling e acconciature per creare look d’impatto. Piuttosto, a volte basta un dettaglio per dare nuova vita alla solita ponytail o a quello chignon che hai indossato tante volte e che, magari, ti dona in modo particolare» (Marco Pontillo, saloni PHS Lugano e Cassarate).

Questo Natale, dunque, se proprio non puoi – o non vuoi! – rinunciare ai grandi classici, non dimenticare di giocare con accessori di tendenza o dettagli di carattere. Divertiti a osare con scrunchie vistosi in velluto o in seta, colorati o stampati, abbinandoli all’outfit o creando fantasiosi contrasti per dare un’impronta originale alla tua immagine.

Non solo: «A Natale e a Capodanno possiamo concederci di osare e brillare (quasi) senza limiti se è quello che desideriamo. Dettagli, styling, colori vibranti: le feste sono ancora più magiche se le vivi in bellezza» (Miriana Lussana, Salone Miriana Vivi in Bellezza Roveredo). Qualche ispirazione arriva da Ana Fernandes saloni Zephir ad Ascona e Muralto: “le più audaci e grintose, ad esempio, possono giocare con i glitter: si possono applicare su un raccolto, proprio in prossimità del punto in cui i capelli si stringono all’interno dell’elastico, o per valorizzare la rasatura di un pixie cut».

Insomma, basta un po’ di fantasia e gusto e...l’effetto wow è assicurato!

Chi invece possiede una buona manualità con i capelli può seguire il consiglio di Patrick Merlo, (Salone Merlo Chiasso e BeBlonde Mendrisio): «Le trecce sono un must anche per le feste. Il modo più glamour per indossarle? A corona, abbinate a un raccolto morbido sulla nuca».

Non vedi già l’ora d'indossare la magia delle feste sui tuoi capelli?

Divertiti a creare le tue acconciature a casa o cerca il salone certificato Hairlovers più vicino a te per regalarti coccole e bellezza su misura.

