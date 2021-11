Sottovuoto: scolpire il proprio corpo come una statua di marmo

LUGANO - Esiste una famosa scultura d’epoca romana, chiamata Venere Callipigia, raffigurante una fanciulla che si solleva la toga mostrando un derrière impeccabile. Kallipygos, composto dalle parole greche kalόs (bello) e pygḗ (natica), significa bel sedere. Per noi esseri carnali la magrezza ha però un prezzo alto: dieta e fatica.

Per fortuna grazie alla tecnologia moderna, unita alle antiche conoscenze nell’ambito dell’erboristeria, è possibile ottenere un corpo da statua di marmo senza doversi infliggere restrizioni alimentari ed ore di palestra. Claudia Musaj, nel suo centro massaggi di Lugano, adopera il sistema del sottovuoto per far dimagrire i suoi clienti.

In estrema sintesi funziona così: entrando in un sacco ermetico da cui viene prelevata tutta l’aria, il corpo -cosparso con una crema a base di edera, mirtillo, caffeina e cannella- tramite una reazione di osmosi inversa dimagrisce sino a perdere 15 centimetri totali in 40 minuti di trattamento.

Questo metodo, brevettato col nome di Slender Life, può fare miracoli, proprio come lo scalpello dell’artista sui glutei di un’opera d’arte.