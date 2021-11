“INTIMITÀ E BENESSERE”: Blocchi sessuali e anorgasmia

LUGANO - La capacità di riuscire ad abbandonarsi completamente nel sesso è la chiave per provare più piacere e permettere l’espansione dell’energia sessuale. Il problema è che il blocco più comune nella maggior parte delle persone è proprio la paura di perdere il controllo.

I motivi variano da persona a persona e gli esempi più comuni sono questi:

Bisogno di essere perfetti e paura del giudizio: significa che se il mio partner mi vede fuori controllo (gridare, fare cose non previste) ho paura che mi giudichi. Il giudizio non piace a nessuno e la maggior parte di noi desidera avere sempre tutto sotto controllo ed essere perfetto. Stessa cosa per i difetti fisici che possono metterci in imbarazzo e farci sentire giudicati. Questa è una forte credenza radicata nel subconscio ed è tra le più comuni

Paura di morire: questo potrebbe sembrarti strano, ma il mondo subconscio è come un mare. Quello che viene a galla durante le mie sessioni private è che le persone hanno paura di morire se perdono il controllo. Nella loro mente il fatto di lasciarsi andare durante il sesso significa “PERICOLO DI VITA”. E quindi finché non si cambia questa situazione la mente subconscia non permette alla persona di godere pienamente.

Bisogno di essere amati: questo si ricongiunge con il primo bisogno di essere perfetti. Ovvero, il bisogno di essere perfetti deriva dall’esigenza di essere AMATI. Mantengo questo punto separato perché è talmente importante e profondo che merita uno spazio proprio.



Ogni essere umano ha bisogno di essere amato, e quasi tutto ciò che noi facciamo viene fatto per questo motivo. In ogni azione è presente questa tematica. Ci comportiamo in modo da accontentare il partner, i colleghi, i genitori, ecc… e spesso dimentichiamo noi stessi.

L’amore per se stessi e per il proprio corpo è la base con cuoi inizio le sessioni private con i miei clienti, in modo da imparare a vivere una SESSUALITÀ PIÙ PROFONDA E COLMA DI GODIMENTO E ORGASMI.

Ragiona su queste tematiche e scriviti una lista ponendoti questa domanda: cosa hai paura di perdere quando ti lasci andare completamente o quando perdi totalmente il controllo?

La vita è una e meriti di vivere appieno, meriti di godere senza limiti. In una sessualità normale vivi solo il 10% del vero potenziale del tuo corpo. Scopri come sarebbe vivere almeno all’80% del tuo potenziale e della tua capacita di godere e provare piacere.