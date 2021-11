L’abito da sposa: come valorizzarlo al meglio

Gli accessori sono una parte fondamentale del look della sposa e, se scelti con cura, possono valorizzare al massimo l’abito.

Il velo regala un grande effetto scenografico e ne esistono di tutti i tipi: lungo o corto, di tulle o di pizzo, all'americana o a nuvola. Se scende davanti al viso occorre ricordare allo sposo che spetta a lui sollevarlo nel momento in cui la sposa lo raggiunge all'altare (è sconsigliato se il matrimonio è civile). Da non dimenticare di toglierlo prima del ricevimento!

Al momento della scelta dello strascico bisogna ricordare che più è lungo e più è difficile da gestire. Richiede una certa disinvoltura e un portamento sicuro, inoltre se è molto lungo la damigella è d'obbligo!

Il bouquet è senza dubbio uno degli accessori più in vista, per sceglierlo occorre tenere in considerazione non solo l'abito ma anche la corporatura della sposa, lo stile della cerimonia e il periodo dell’anno in cui si celebra il matrimonio.

Le scarpe sono uno degli accessori ai quali bisogna prestare maggior attenzione. La comodità è fondamentale, il tacco 12 è una tentazione quasi irresistibile ma è assolutamente da evitare se non si è abituate a portarlo sempre!

Le calze sono simbolo di grande eleganza e stile, devono essere velatissime per assicurare un tono uniforme alle gambe. Meglio prevederne un paio di scorta.

Sì alla borsetta, ma solo se ci si sposa in municipio.

Infine una piccola curiosità: sono tornati di moda i guanti, per la gioia delle appassionate del vintage! Senza dubbio donano un'aria da diva, l'unica regola è che vanno tolti prima della cerimonia.