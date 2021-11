Quando il Salotto delle Donne si veste di festa

CHIASSO - Il Salotto delle Donne è un luogo di incontro, confronto e valorizzazione per tutte quelle donne che vogliono dedicare tempo a sé stesse mettendo al primo posto l’amor proprio. Amarsi e volersi bene è un dovere morale di ogni donna. Concedersi una coccola, valorizzarsi e amarsi in un’ambiente famigliare dove potersi confrontare con un’esperta di immagine e altre donne è senza dubbio un dono che facciamo a noi stesse.

Il Salotto delle donne nasce proprio per chi sente il bisogno di condividere storie, consigli e raccontare di sé, concedendosi anche del tempo per valorizzare la propria immagine.

Ogni donna sente il bisogno di passare del tempo con amiche, affetti e colleghe. Per questo da UNYCA c’è anche la possibilità di organizzare eventi tutti al femminile, all’insegna della valorizzazione e del “bello”. Sarà possibile organizzare addii al nubilato, aperitivi aziendali (legati anche a ricorrenze come il Natale), feste di compleanno ed eventi con dei fantastici addobbi e un catering su misura per l’evento UNYCO.

www.unycastile.ch

Company Profile

UNYCA è il servizio di consulenza d’immagine e personal shopper, per tutti coloro che desiderano migliorare il proprio stile e valorizzare la propria immagine, sia nella vita privata che in quella professionale. Daniela Placentino dopo un’esperienza ventennale nel settore della moda, si avvicina al mondo della Consulenza di Immagine spinta dalla passione per tutto ciò che è armonia, senso estetico e gusto del “bello”, nonché per una naturale propensione antropologica all’ascolto e all’attenzione per gli altri. Inizia col rinnovare se stessa, e sperimentando così per prima i benefici di un’immagine vincente, struttura successivamente una rete di collaborazioni professionali, operando sia con privati che a fianco di esperti del settore beauty quali hair-stylist, make-up artist, centri benessere, boutique, scuole di formazione ed eventi di moda. Per info clicca qui

Daniela Placentino (Consulente d'immagine della Svizzera Italiana)