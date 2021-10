Icosmetics Lugano …il ritorno alla bellezza, senza aghi

LUGANO - A Lugano Icosmetics lancia una nuova linea di trattamenti che permette di raggiungere ottimi risultati, come ci spiega Kamelija Juvan (Beauty Specialist). “Non possiamo cambiare, né la componente genetica, né gli effetti della gravità sui tessuti cutanei, ma possiamo fare del nostro meglio per contrastare i danni che potrebbero portare a segni precoci o permanenti.

Icosmetics percorre la strada dell’estetica del benessere?

Ad oggi ci sono due strade diverse da percorrere, una ci porta alla “medicina estetica”, l’altra è quella dell’estetica del benessere, che rispetta il volto naturale utilizzando trattamenti NON iniettabili e NON invasivi! Scegliere quale direzione prendere, spetta a noi stessi.

Bisogna rispettare le caratteristiche del singolo senza standardizzare i trattamenti e senza stravolgere l’aspetto naturale.

Esiste un’alternativa a parte la chiururgia estetica?

Il progresso della tecnologia dei materiali e delle tecniche in sinergia con la continua ricerca, permette lo sviluppo di nuovi trattamenti più performanti, sempre meno invasivi e contestualmente più efficaci e naturali.

Uno di questi trattamenti innovativi, che compare per la prima volta in Ticino, è il “Winner filler”, dal brand Magic Crystals, senza iniezioni e al 100% naturale, composto da diversi tipi di sieri che vengono erogati nella pelle grazie all’ossigeno, a dipendenza dell’inestetismo da trattare, come per esempio: l’anti-age, le macchie, lo sbiancamento delle occhiaie, la pigmentazione, l’idratazione profonda con la bomba vitaminica. Questo per dire che la chirurgia estetica non rappresenta l’unica scelta, ma ci sono dei trattamenti del tutto naturali in grado di garantire degli ottimi risultati di bellezza senza l’ultilizzo degli aghi.



A quale cliente tipo si rivolgono i vostri trattamenti?

I trattamenti Winner filler, si rivolgono a tutti i tipi di pelle a partire dai 16 anni d’età.



Perché scegliere icosmetics Lugano?

L’estetica è un mare senza confini. Io scelgo accuratamente il tipo di trattamento da eseguire e poi lo propongo alla mia clientela.

Trattamenti, che sono rivoluzionari, innovativi, non invasivi, quali non creano dipendenza e hanno un effetto di lunga durata



Dove possono contattarti tutti coloro che sono interessati ai vostri trattamenti?

Mi trovate nel cuore del centro di Lugano, in via Francesco Soave 5°, presso lo studio Estetica Fashion. Potete seguirmi su icosmetics.lugano sia su Instagram che su Facebook per scoprire tutte le novità.

Per fashionchannel.ch, Scrive Michele Alippi