Mantenere capelli forti e sani dopo il parto

LUGANO - In gravidanza spesso e volentieri le future-mamme si accorgono di avere folte e luminose chiome. Ma cosa succede dopo il parto e durante l’allattamento? I capelli tendono ad essere fragili e sfibrati.

Ci sono delle motivazioni scientifiche che lo confermano: si tratta per lo più di un fenomeno naturale e temporaneo che non deve creare ansia o preoccupazioni. Dopo 10 mesi dal parto la problematica tende a risolversi da sola.

La causa principale per questo tipo di problema, spesso seguito anche da una caduta più o meno evidente dei capelli stessi, risiede negli sbalzi ormonali a cui una donna è soggetta durante la gestazione: durante la gestazione il forte aumento di estrogeni e di gonadotropine favorisce la crescita dei capelli, chiamata fase Anagen del capello. Dopo il parto si entra invece nella fase Telogen, ovvero di caduta: gli estrogeni calano rapidamente originando la “alopecia-post-partum” che spesso si accompagna anche a una eccessiva produzione di sebo e forfora.

Quando si inizia ad allattare entra in gioco un altro ormone nemico dei capelli, la prolattina, che può provocare un ulteriore indebolimento.

In questo periodo è consigliabile effettuare qualche trattamento specifico per i capelli per proteggerli e rinforzarli:

– utilizzare prodotti delicati;

– evitare di legare i capelli in code, chignon o trecce strette per lunghi periodi;

– ridurre l’utilizzo di fonti di calore elevato;

- usare apposite fiale nutrienti;

– seguire una dieta ricca di ferro, zinco, minerali e vitamine e, perchè no, provare i rimedi naturali di una volta come una maschera di bellezza.

Il rimedio della nonna? Un impacco di olio di oliva, coperto da un velo di pellicola trasparente, avvolto poi da un asciugamano che ne conservi il calore e lasciato in posa per circa venti minuti, donerà nuova vita e vigore alle chiome delle neo-mamme.