Sposarsi in autunno: Fiori e colori

MORBIO INFERIORE - L’autunno è la stagione più romantica dell'anno, con i suoi colori caldi e avvolgenti è capace di regalare un’atmosfera fiabesca.

Il sottobosco è il protagonista assoluto dei dettagli decorativi, perciò gli amanti della natura e dello stile rustico non potranno che scegliere questa stagione per celebrare il loro matrimonio.

I colori che più si addicono per gli allestimenti di un matrimonio celebrato in questa stagione sono il bordeaux, l'arancione, il viola, il rosa antico e il marrone in tutte le loro tonalità, dalle più chiare alle più intense. I materiali da prediligere sono quelli semplici e rustici come la juta, il lino ed il legno. Candele e lanterne, insieme a bacche e foglie colorate, fiori autunnali freschi o secchi, contribuiranno a creare un'atmosfera magica e particolarmente suggestiva.

I prodotti autunnali, come l'uva, le castagne, i funghi e la zucca possono essere utilizzati sia come ingredienti del menù del banchetto di nozze che come complementi degli addobbi floreali.

La varietà di fiori autunnali non ha niente da invidiare a quelli della stagione primaverile ed estiva.

Ecco un elenco di alcuni dei principali fiori autunnali, ciascuno con il suo significato:

AMARANTO: Uno fiore a cascata disponibile in diversi colori, dal verde al rosso. Simbolo di immortalità, il suo nome deriva dal greco e significa “l’unico che non appassisce”.

ORTENSIA: Ne bastano poche per decorare con grande effetto un tavolo, perché è un fiore grande e scenografico. Il suo significato è avvolto dal mistero, c’è chi lo attribuisce alla nascita di un amore e chi ad una fuga.

IRIS: dal colore viola vivace e intenso. Nel linguaggio dei fiori significa fiducia, sincerità e speranza.

DALIA: Il significato di questo fiore è positivo: affetto, ammirazione e gratitudine. Esiste in un vasto assortimento di colori, si può scegliere in sfumature autunnali come burgundy e arancio.

GAROFANO: Assume un suo significato diverso in base al colore, ma in generale è un fiore che parla di forti sentimenti. Si abbina molto bene a molti altri fiori ed esiste in tantissimi colori.