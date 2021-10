Jessica Tirico, vi racconto la mia moda

Jessica Tirico chi è?

Jessica Tirico è esperta del mondo moda dove per diversi anni segue lo sviluppo commerciale di brand emergenti a livello nazionale ed internazionale che la portano a viaggiare ed essere presente nelle principali capitali della moda dove hanno luogo i più rilevanti eventi del settore, palcoscenico delle nuove tendenze e sempre a contatto con i buyers più influenti nel mondo.

Sono toscana di nascita ma la mia carriera internazionale mi porta a vivere in diverse città come Berlino e poi Lugano.

E' proprio in Svizzera dove decido di stabilirmi e mettere le mie radici.

Da questo bagaglio di preziosa esperienza arriva l’idea di creare un nuovo concept che sia qualcosa di più dall’ordinaria boutique:

“How to dress” and “How I feel”… ovvero come vestirsi e farlo non solo per l’apparenza ma anche a livello interiore, del sé più profondo.

Da dove nasce la tua passione per la moda?

La moda mi ha sempre affascinata fin da piccola ma è stata Firenze, la mia città natale, a farmi scoprire per gioco questo mondo grazie al “PITTI”, uno degli eventi più importanti del settore che si svolge da sempre in città. Da qui è iniziato tutto, dopo una laurea in lingue straniere ho intrapreso le prime esperienze lavorative partecipando a questa fiera ed appassionandomi ad un mondo di filati, colori, ispirazioni e tendenze.

Ho capito che questo era ciò che mi stava chiamando e da Firenze sono volata a Berlino per continuare la mia carriera lavorativa e dopo qualche anno poi sono arrivata a Lugano.

Che tipo di collezioni troviamo nella tua BOUTIQUE di Stabio:

JT: Da ASHRI troverete un’accurata selezione di Brands esclusivi che ci portano in un mondo di colori e stampe. Il colore per me è la piena celebrazione della vita.

Capi di qualità e di ricerca, mai banali, tali da rendere ogni look speciale.

Tra i nostri Brand troverete OTTODAME, MVP WARDROBE, Il THE DELLE 5, MORGATTA COLLECTION, VICOLO; MERCI; Per l’uomo: BERNA ed OFFICINA 36

Ad Agosto abbiamo lanciato anche il nostro e-commerce www.ashri.ch dove potrete curiosare ed acquistare direttamente le nostre collezioni. Ricordo che le spedizioni sono gratuite per tutta la Svizzera

Tanti progetti nel cassetto…

JT: Tanti progetti e collaborazioni che stanno nascendo e concretizzando in questo periodo e di cui sono veramente grata poiché esprimono quello che ritengo essere l’anima di Ashri, ovvero il progetto “SISTERHOOD”.

Questo progetto nasce da una mia idea di creare collaborazioni con donne che hanno qualcosa da dire e da condividere che va oltre la moda. Si parla di “sorellanza” ad un livello profondo, è affinità, forza tra donne, creatività, voglia di esperimere ed esprimersi e dire qualcosa al mondo creando una vera e propria Ashri Community.

Lo scorso 24 Settembre in occasione dell’evento per festeggiare il primo Anniversario di Ashri è stata lanciata la prima capsule di T-shirt ASHRI SISTERHOOD con messaggi speciali ricamati a mano ed abbinate agli splendidi bijoux di “Pippiolinando” andati sold-out in pochissime ore.

Il tuo cliente più esigente?

Bella domanda... direi che sono gli uomini!;) Spesso noto che hanno più difficoltà ad osare ed uscire dai classici outfit ma alla fine si lasciano consigliare ed ispirare.

Perché scegliere Ashri Contemporary Fashion?

JT: Ashri è un viaggio nei colori, nell’ispirazione continua. È un flusso di creatività che coinvolge anche piccoli artigiani locali, designers e soprattutto “good vibes”.

Ogni singolo pezzo è speciale ed ha una chiara missione: portare energia e gioia.

Uno dei servizi che amo è quello del personal Shopping che mi permette di conoscere ancora di più i miei clienti e far sì che possa consigliare al meglio per esprimere chi veramente vogliono essere.

La chiave è che… Ashri is a journey to Sisterhood..

Per concludere, Jessica Tirico da grande sarà?

JT: Jessica sarà un’imprenditrice che partendo da una piccola boutique ha creato una community incredibile dove non si parla solo di moda ma è una continua ispirazione ed una scoperta di sé nel pieno potere.

La Ashri community è parte del progetto e di questo viaggio insieme, fondamentale per continuare a crescere, ispirare e creare.

Segui ASHRi su Instagram: www.instagram.com/ashri_boutique/