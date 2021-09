Stefania Poggi, quando la bici è donna

Stefania ci racconti come hai iniziato ad andare in bici?

Ho iniziato ad andare in bicicletta da bambina, ho ripreso quando i miei figli sono cresciuti e hanno a loro volta iniziato a pedalare. Avevo una mtb che ho utilizzato circa un anno per poi passare nel 2014 alla bici da corsa. Ed è stato subito amore! Dal 2014 non ho più smesso e salgo in sella tutt’ora almeno 4/5 volte a settimana (quando trovo il tempo tra il lavoro e la casa).

Da dove nasce questa passione?

La passione nasce grazie al senso di libertà che la bicicletta riesce a trasmettere. La conoscenza di nuovi luoghi e persone rende questo sport davvero speciale e unico nel suo genere. Fa bene al corpo e all’anima (nonostante, talvolta, la fatica sia molta!)

Una passione che è diventata un lavoro..

E già…negli anni questa passione è diventata un lavoro…è stata una sfida con me stessa e sono molto soddisfatta della scelta intrapresa! Il periodo attuale non è per nulla facile, le biciclette e i componenti sono difficili da reperire ma sono sicura che in un prossimo futuro la situazione si evolverà in meglio.

Per concludere, Stefania Poggi da grande sarà?

Stefania Poggi da grande sarà una donna realizzata, ma nello stesso tempo ricca di ambizioni. Non bisogna mai smettere di avere nuovi obiettivi!

