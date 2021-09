Cinzia Comalli, le donne nelle mie mani…

LUGANO - Cinzia, la tua mia idea di bellezza?

La perfezione non esiste… ma sicuramente ogni donna ha le sue qualità e bisogna puntare proprio su queste per tirar fuori il meglio di ognuna di noi...

Come hai cominciato? Quando hai capito che la tua passione sarebbe diventata la tua vita?

In realtà fin da bambina… quando mi regalarono la prima trousse di trucchi della “pupa” e i primi smaltini per le unghie mi ricordo di quanto ero entusiasta… e col tempo ho capito che avrei fatto della mia passione il mio futuro lavoro...

Qual’è il segreto del successo tuo e di The Secret a Lugano?

Sicuramente la costanza, la dedizione, portare sempre delle novità cercando di non annoiare mai e soprattutto mai dimenticarsi di coccolare il cliente facendolo sentire come a casa propria.

Il tuo consiglio per esser sempre alla moda con le Mani?

Ogni stagione ha i suoi colori e per questo autunno 2021 la tendenza per quanto riguarda le unghie sarà il color malva, il verde scuro... non mancheranno le tonalità di marroni, boudeaux e nude... e la tonalità di blu scuro!

Mi raccomando sempre una buona crema mani... Soprattutto per il cambio stagione per favorire una costante idratazione.

Per info Instagram: www.instagram.com/thesecretlugano