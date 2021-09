Tosetti sposa presenta "Trunk Show"

COMO - È un’occasione imperdibile per scoprire gli abiti eleganti e al contempo romantici della nota Maison. In contemporanea verrà presentata anche la preview della "Collezione Pets", collari guinzagli e copertine per far partecipare gli amici a quattro zampe in perfetto abbinamento con lo stile del matrimonio. Sembrerà poco usuale, ma come conferma Monica Gabetta Tosetti, «questi articoli dedicati ai nostri amici sono sempre più richiesti, non sono capricci ben inteso, ma un vero e proprio desidero di fare partecipare alla cerimonia nuziale tutti i componenti della famiglia, e posso confermare che questo é un mercato in forte crescita".

In Atelier è possibile trovare gli abiti da sposo e da sposa dei più noti Brand del mondo bridal, ma anche un’esclusiva collezione "Tosetti Bridal" composta da capi unici, Made in Italy, realizzati a mano e con tessuti ecosostenibili.

Company profile - Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

TOSETTI