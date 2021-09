Alla Filanda di Mendrisio, “Capelli felici e facili” con Patrick Merlo

MENDRISIO - La Filanda in collaborazione con Merlo Parrucchieri (del team hairlovers a Lugano), per quattro imperdibili incontri all’insegna della bellezza.

Una corretta hair care quotidiana è indispensabile fin da giovanissime per preservare la salute e la bellezza dei capelli, e anche per prolungare i benefici dei trattamenti effettuati in salone.

Ma sai davvero cosa fare e cosa no?

Gestire i capelli a casa e renderli “felici e facili” si può, basta affidarsi ai segreti degli esperti.

Come quelli che Patrick Merlo - proprietario di due saloni a Chiasso e Mendrisio - svelerà attraverso un corso totalmente gratuito, rivolti alle ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni e alle loro mamme.

L’evento si articolerà in quattro incontri – tutti di mercoledì e della durata di un’ora ciascuno – e avrà luogo presso la splendida cornice de LaFilanda di Mendrisio.

Appuntamento dopo appuntamento, potrai imparare a gestire i capelli a casa in modo semplice ed efficace, a partire dalla cura quotidiana fino alla realizzazione di styling per le occasioni più cool.

Il programma dei corsi è ricco e da non perdere:

Il 22 settembre focus shampoo perfetto: Patrick spiegherà come detergere e nutrire i capelli in base esigenze dei capelli. Il 20 ottobre focus piega e come asciugare i capelli senza rovinarli, mentre il 24 novembre le giovani ragazze in formazione impareranno a utilizzare piastra e ferro come vere hairstylist.

L’evento si conclude il 15 dicembre lasciando spazio alla creatività: tema acconciature da festa, per un Natale e un Capodanno da ricordare.

La serie di eventi sono consigliati da hairlovers Lugano (www.hairlovers.academy).

Company Profile Un sapiente mix di formazione tecnica, stilistica, comunicazione, marketing, consulenza gestionale - già testato con successo nei migliori saloni in Ticino e non solo: il metodo Hairlovers supporta e guida il parrucchiere a 360° verso la realizzazioni dei propri desideri di crescita artistica e professionale. La strada che porta alla realizzazione professionale del parrucchiere, oggi, passa per Hairlovers e la sua esclusiva Academy con sede a Lugano. Una realtà innovativa dedicata a tutti gli hairstylist che desiderano elevare gli standard del proprio salone, crescere e distinguersi in modo efficace e unico. La mission Hairlovers è supportare la crescita del parrucchiere, condividere bellezza, conoscenza, visione e traguardi. Senza giudizio né imposizioni di brand, ma tracciando percorsi di crescita personalizzati e differenzianti: perché non c’è crescita sostenibile senza libertà e unicità. Il parrucchiere hairlovers fa ciò che ama. Per info clicca qui

