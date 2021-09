Il massaggio sportivo, alleato per alte prestazioni

LUGANO - Una seduta di massaggio prima o dopo l’attività fisica è per certi versi un vero e proprio toccasana. Claudia Musaj, che esercita la professione di massaggiatrice sa bene quanto è importante la seduta di massaggi e il perché...

Claudia, pre e post, perché è così importante?

«Partiamo dal prima, il massaggio aiuta a prevenire infortuni, per preparare al meglio il proprio corpo allo sforzo e per mantenerlo in ottime condizioni. Il post invece come si può immaginare ha tra le sue funzioni principali il recupero e il rilassamento».

Come funziona questo tipo di massaggio?

«La manualità permette una speciale stimolazione dei tessuti per il miglioramento delle prestazioni e agevola la mobilità intensa della muscolatura».

Quali sono i benefici più evidenti?

«Tra gli altri posso citare che il massaggio sportivo allenta la muscolatura, ha la funzione di stimolare il flusso del sangue e sostanze nutritive ai muscoli, agisce anche a livello psicologico, creando una maggiore sensazione di prontezza».

Questo massaggio è anche consigliato in generale a chi pratica attività fisica?

«Certamente, qualsiasi individuo può sottoporsi a sedute regolari di massaggio sportivo, la problematica evidente è rappresentata dal tempo a disposizione, a differenza dei professionisti è possibile a dipendenza dell’intensità dei propri allenamenti, programmare con il/la massaggiatore, un piano regolare di sedute, questo è molto importante principalmente anche per prevenire traumi muscolari».