A Como l'atelier Tosetti al fianco delle spose dal 1927

COMO - COMO - Monica è innanzitutto mamma, moglie, neurochirurgo (non necessariamente e non sempre in quest'ordine), con una passione per tutto ciò che è moda e fashion, adora le donne ed sempre alla ricerca di nuove idee e nuovi progetti da concretizzare.

Pur amando moltissimo la sua professione, si è lasciata travolgere dalla sua creativa famiglia, affiancandola in questa grande avventura!

Così da circa 25 anni ogni momento è dedicato all’azienda del marito Giovanni.

Un carattere estroverso, un pizzico di ambizione e una costante voglia di scoprire e di sperimentare l’hanno portata anno dopo anno, sempre di più nel mondo del fashion e della moda, trasformandolo in una vera passione.

Recentemente hanno deciso di creare qualcosa di nuovo, legato al mondo del wedding, della cerimonia, degli eventi ma anche del beauty.

E così, sera dopo sera hanno messo insieme idee e ne è nato un nuovo progetto, di nicchia, ma che rappresenta la ripartenza in questi giorni.

Dal 1927 l’atelier di abiti da sposa e cerimonia, possiamo affermare che sia un istituzione ormai.

Una famiglia di creativi, di caparbi e di amanti del bello.

Sono dei “fashion and style addicted” puntano sempre al meglio, all'originalità, all'importanza del made in Italy, al libero pensiero che si tramuta in creatività, al di là che siano attività del settore sposa o fashion.

Cosi dai primi di settembre potrete trovare in Atelier le nuove collezioni sposa, sposo e Cerimonia Tosetti, Gaga (il nuovo Brand Luxury, neonato in collaborazione con la stilista Mara Gabriele e il Laboratorio Tessile di Como) il Luxury delle location ed ultima arrivata della bellezza.

Company profile

Fra i rami di quel celebre lago di Como così caro ai Promessi Sposi di Manzoni, nel cuore del capoluogo dell’omonima provincia lombarda, trova la sua sede Tosetti Sposa, storico atelier specializzato in abiti da sposa e da cerimonia fondato nel 1927. Una boutique romantica ed elegante, dove predominano i toni del bianco, negli abiti come negli arredi. «Nei nostri appuntamenti personalizzati – racconta Monica – siamo lieti di dedicare alle clienti una modellista o un premiere per soddisfare con successo anche le richieste più particolari, perché ogni sposa è unica, così come i suoi desideri». Per info clicca qui

