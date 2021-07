Matrimonio: i consigli per la scelta del colore per gli addobbi

MORBIO INFERIORE - La scelta del colore per i dettagli dell’allestimento di un matrimonio è molto importante e potrà aiutarvi a creare la giusta armonia, perché ogni colore è ricco di significato e dovrà rispecchiare voi e la vostra personalità.

I colori infatti hanno il potere di riuscire a trasmettere svariate emozioni e proprio per questo possono creare atmosfere molto diverse tra loro, a seconda di come vengono utilizzati.

Se ad esempio desiderate ricreare un ambiente rilassato è meglio scegliere tinte tenui e delicate, ma se invece vi piace osare potete anche abbinare due colori facendo però attenzione a non esagerare. Toni troppo forti e abbinamenti poco equilibrati possono appensantire.

Ecco qualche consiglio che vi aiuterà nella scelta:

ROSSO: è il colore del fuoco, della passione e della trasgressione. Si addice ad una personalità egocentrica, basterà utilizzare anche solo qualche dettaglio di questo colore.

VERDE: simboleggia la natura ed è perfetto per chi ha un’anima ecologica. A seconda della stagione in cui si celebra il matrimonio potete scegliere la tonalità che più si addice, dal verde smeraldo per la primavera, al petrolio per la stagione autunnale.

BLU: ha proprietà rilassanti e calmanti ed è perfetto per chi ama l’equilibrio. Abbinato al bianco dona al matrimonio un tocco raffinato ed elegante.

ROSA: questa delicata tonalità è per eccellenza il simbolo dell’amore, del romanticismo e della tenerezza. È il colore preferito dalle spose sognatrici e rappresenta il perdono.

GIALLO: sprigiona energia e positività. È il colore ideale per un matrimonio estivo, chi lo sceglie è senza dubbio una persona solare.

ARANCIONE: è l’emblema della saggezza ed è perfetto per un matrimonio autunnale. Se invece le nozze avvengono in estate potete sceglierlo nella più sofisticata variante corallo.

VIOLA: questa tonalità racchiude diversi significati contrastanti, è simbolo di intelligenza, arte e magia. Chi lo sceglie per il proprio matrimonio è creativo.

ORO: con questo colore il vostro matrimonio assumerà un aspetto regale e solenne, simboleggia sicurezza e prosperità. Certamente va dosato, per non rischiare di cadere nell’effetto “kitsch” e se vi sembra di osare troppo, potete optare per una più discreta tonalità rame.

BIANCO: da sempre è il colore che rappresenta la purezza e il candore. Di solito chi sceglie il "total white" per le proprie nozze è molto legato alle tradizioni.