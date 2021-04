Michelle Frischkopf, le mie foto alle mamme in dolce attesa

LUGANO - Anche i VIP seguono questa strada, a Lugano Michelle Frischkopf ne ha fatta una professione.

Da quanto tempo fotografi?

Il mondo della fotografia mi ha da sempre affascinato.

Ho frequentato il mio primo corso nel 2018. Da li il mio amore per la fotografia è cresciuto sempre di più. Per due anni ho fotografato amiche e figli di amici. Poi ho deciso di far diventare questa mia passione un lavoro e ho aperto il mio studio.

Il tuo primo servizio fotografico?

È stato con un’amica, Paola, diventata poi la mia assitente. Era incinta del suo quarto figlio e io avevo appena finito il mio primo corso che riguardava la fotografia in gravidanza.

La tua foto più importante?

Nell’ultimo periodo ho ricevuto molti premi per diverse fotografie, ma quella che mi piace di più è una delle ultime, di una mamma incinta, che mostra in uno scatto tutta la sua bellezza, la sua forza e la sua dolcezza.

Hai frequentato scuole di fotografia o seguito corsi specifici per sviluppate la tua tecnica?

Si, ho frequentato diversi corsi con i migliori fotografi del settore neonati, gravidanza e famiglia, a Milano, Londra e Parigi. La mia formazione è continua, tutt’ora ho in programma dei corsi per migliorare continuamente le mie immagini e per offrire alle mie clienti sempre più novità.

Cosa caratterizza il tuo stile?

Immagini sofisticate ed eleganti.

Per ogni servizio mi consulto con la cliente per capire lo stile che preferisce e quali sono i suoi desideri.

A partire da queste informazioni sviluppo un piano della sessione fotografica.

Ogni servizio è pensato su misura per la/i clienti.

La tua idea di bellezza é?

Penso che la bellezza sia l’opposto della perfezione. È come ti senti interiormente che si riflette all’esterno. La bellezza esteriore si esprime attraverso la fiducia in se stessi, il carisma e il carattere.

In quale genere fotografico ti senti maggiormente a tuo agio?

Il genere preferito in assoluto è la fotografia di gravidanza e il nudo artistico. Collego quindi le due cose immagini di nudo in gravidanza dove la donna mostra tutte le sue forme e la splendida bellezza di questa fase della sua vita.

Ultimamente sto proponendo, e mi viene richiesto sempre più spesso, un servizio di beauty e boudoir, per creare immagini sensuali di nudo o in lingerie, sempre eleganti e sofisticate.

Amo anche la fotografia di Motherhood (mamma bimbi), famiglia e bambini. Tutte sempre in stile fashion.

La persona fotogenica è colei che?

Molte persone mi dicono di non essere fotogenici e hanno quindi paura di non venire bene in foto. Io credo che tutti possiamo venire bene, bisogna solo trovare il momento giusto, l’espressione naturale e la persona deve sentirsi a proprio agio ed è anche per questo che durante tutto lo shooting instauriamo un rapporto amichevole e divertente . È per questo che scatto moltissime immagini durante il servizio, per carpire quell’attimo in cui la persona si lascia andare e non si mette “in posa”.

Per info: www.mfphotography.ch

Scrive: Michele Alippi