Intimità e benessere, sesso e vulnerabilità: hai mai confessato i tuoi desideri al tuo partner?

LUGANO - Qual è la fantasia sessuale più profonda che desideri vivere? È una fantasia segreta oppure saresti in grado di parlarne con il tuo partner?

Quando immagini di dire al tuo partner cosa ti piacerebbe e cosa vorresti provare, ti si crea un nodo nella tua gola?

È come se qualcosa ti tappasse la bocca?

Se la risposta è si, ti sei mai chiesto qual è il reale motivo de perché ti accade ciò?

Paura del giudizio del tuo partner, paura che ti dica di NO e che il tuo desiderio si sciolga per sempre come neve al sole.

Allora cosa preferisci fare?

Non parlare e raccontarti bugie, pensando che un giorno le cose cambieranno?

Gli anni passano, la vita scorre, voi invecchiate, e il tuo desiderio insoddisfatto si allontanerà sempre di più.

Perché?

Perché il 70% delle coppie NON PARLANO fra di loro di quello che vogliono, di ciò che desiderano nell’intimità (e spesso anche delle cose generali che desiderano nella relazione)

Perché non parlano?

La maggior parte delle volte per paura. Paura di perdere la persona

Quello che però non si capisce è che in questo modo ciò che si perde è se stessi, i propri desideri e la propria identità.

Potresti essere dipendente del tuo partner e vuoi che anche lui sia dipendente da te! E per questo fai tutto ciò che va bene a lui. Ma e tu dove sei? Ovviamente parlo sia alle donne che agli uomini.

Ti darò la chiave per imparare ad uscire da questo meccanismo.

Dovrai imparare ad essere vulnerabile, ad esprimere quello che senti, anche se quella che senti è paura.

Dovrai imparare ad esprimere in maniera dettagliata tutto quello che hai dentro e questo vale per tutti i tipi di comunicazione in qualsiasi relazione.

Un altro consiglio utile per le coppie che si rivolgono a me, è quello di parlare al proprio partner come se foste semplicemente amici. Voi sapete che volete parlare di cose importanti, quindi l’unica cosa da fare è creare un ambiente armonico e iniziare con il dialogo.

Prova in questo modo, fai dei respiri profondi e prova a dire “sai il mio amico desiderava così tanto dire cosa voleva alla sua compagna, ma aveva paura. Un giorno ha trovato la forza e ha deciso di parlarle, perché aveva capito che era importante essere sinceri e chiari con la persona più vicina. Quello che lui desiderava era….(descrivi il tuo desiderio)”

Questa tecnica ti può essere d’aiuto aiuto perché in questo modo sei dissociato da te stesso. Racconti una storia come se fossi un’altra persona e questo ti farà sentire più libero.

Se ancora non ce la fai invece dovrai scrivere una lettera.

Un’altra informazione importante è dire al partner che non è necessario reagire subito, che si può prendere del tempo per elaborare le informazioni e che potrà rispondere quando si sentirà pronto. Tu dovrai comunque essere pronto ad accettare anche un no.

Devi essere pronto all’ascolto e alla comprensione.

Ricordati che esistono percorsi che ti possono aiutare ad approfondire la tua intimità, accendere una nuova passione, e vivere una connessione intima che non hai mai vissuto.

Se vuoi sapere di più vai su www.tantra-expert.com